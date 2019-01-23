الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ"داعش" على الفلوجة عبر الأنفاق

أحبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، مخططا لعناصر تنظيم "داعش" كانوا يعتزمون خلاله استهداف مدينة الفلوجة، عبر نفق يؤدي من منطقة الشهداء إلى الهياكل.

وقال إعلام الحشد في بيان صحفي إن "قوات اللواء الثاني في الحشد الشعبي، عثرت على نفق يؤدي من منطقة الشهداء، إلى الهياكل التابعة لقاطع الفلوجة".

وأضاف أن "العملية تمت بالتعاون، مع الفرقة 14 في الجيش العراقي، وأن عناصر داعش كانوا ينوون استخدام النفق، لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف أبناء الفلوجة".

وأشار إلى أن "الجهد الهندسي في الحشد الشعبي، قام بهدم النفق بشكل كامل".

المصدر: RT