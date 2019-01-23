مباحثات "هامة" بين أمير قطر ورئيس الوزراء الباكستاني في الدوحة

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس وزراء باكستان عمران خان في الدوحة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الاستثمار والتعاون العسكري بين البلدين.

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وعبر أمير قطر عن سعادته بلقاء خان مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين وروابط التعاون في كافة المجالات، وخصوصا الاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والتعاون العسكري.

سعدت باللقاء المثمر مع أخي عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الشقيقة. تجمعنا رؤى مشتركة حيال علاقاتنا الثنائية والملفات الإقليمية والدولية الأساسية كما يجمع بلدينا تاريخ ممتد من روابط الأخوة والتعاون البناء في ميادين شتى. pic.twitter.com/tpUzQkl1L8 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 22 января 2019 г.

من جهته، أكد عمران خان حرص بلاده على تطوير العلاقات مع قطر في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين لإقامة المشاريع في القطاعات الصناعية والغذائية.

ودعا خان رجال الأعمال في البلدين إلى اكتشاف فرص الاستثمار المشترك بما يسهم في تطوير العلاقات.

من جهته قال رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في قطر وباكستان، شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى زيادة عدد الشركات القطرية الباكستانية المشتركة في السوق القطرية والتي بلغت 1250 شركة مع نهاية 2018، فضلا عن نمو التبادل التجاري بين قطر وباكستان بنسبة 100% خلال 2017، وبلغت قيمته نحو 1.6 مليار دولار مقابل 782 مليون دولار في 2016".

المصدر: الشرق، الأناضول