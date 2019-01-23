الجيش الروسي يوزع ملابس دافئة على سكان حلب

أعلن بافل ماترينسكي ممثل مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن المركز وزع دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية على سكان حي الكلاسة في مدينة حلب.

وذكر أن الجيش الروسي وزع على سكان المنطقة، نحو 250 طقما من الملابس الدافئة وأكثر من نصف طن من الخبز.

وأضاف: "سيتم اليوم في إحدى أفقر مناطق حلب تنظيم فعالية خيرية تتضمن توزيع كميات كبيرة من الخبز وسنعمل أيضا على توزيع ملابس شتوية بما فيها السترات الدافئة والمعاطف والكنزات، إضافة إلى الأدوات المنزلية التي يحتاجها المنكوبون".

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وأشار إلى أن حي الكلاسة كان من أول المناطق التي وقعت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية عام 2012 بعد أن كانت تشتهر قبل الحرب، بورشاتها الصناعية التي دمرتها وسرقتها الجماعات المسلحة.

المصدر: نوفوستي