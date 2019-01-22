الجعفري في مجلس الأمن الدولي: استرجاع الجولان المحتل حق ثابت لسوريا

حث المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري مجلس الأمن الدولي على وقف اعتداءات إسرائيل على بلاده وإلا سترد سوريا بالمثل لتضرب مطار تل أبيب ردا على القصف الإسرائيلي لمطار دمشق.

وقال الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء حول الحالة في الشرق الأوسط، إن تقرير المبعوث الأممي إلى المنطقة، نيكولاي ملادينوف، تعمد تجاهل جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية اليومية بحق أبناء الجولان السوري المحتل كما تعمد تجاهل تسمية الأشياء بمسمياتها".

وأشار الجعفري إلى أن تقرير ملادينوف لم يتضمن "إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية"، وضرب مثالا على كلامه قصف إسرائيل "بصواريخ موجهة الأراضي السورية بما فيها مطار دمشق الدولي المدني من فوق الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحيرة طبريا في الجولان السوري المحتل".

وشدد الجعفري على أن القصف الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويمثل "إخلالا بمهام ولاية الأمم المتحدة.. على نحو يسقط شرعية الولاية هذه".

وهدد الجعفري بأن تمارس سوريا "حقها الشرعي بالدفاع عن النفس ورد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي المدني بمثله على مطار تل أبيب" ما لم يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها.

واتهم مجلس الأمن في الإخفاق على مدى عقود بتنفيذ قراراته بشأن سوريا "في ضوء الموقف الأمريكي البريطاني الفرنسي الشريك والداعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي في أعماله العدوانية".

وأكد الجعفري أن استعادة الجولان المحتل "حق ثابت لسوريا لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم"، مشيرا إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الجولان حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967 هو أمر واجب تطبيقه.

المصدر: سانا