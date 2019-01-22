عصائب أهل الحق: الجيش الأمريكي يتجول بآلياته في بعض المحافظات العراقية
Reuters
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قال رئيس كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، حسن سالم، الثلاثاء، إن القوات الأمريكية تقوم بالتجوال في بعض المحافظات بآلياتها وجنودها.
وذكر سالم في بيان صحفي "هناك سعي حثيث من قبل مجلس النواب لتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق"، مشيرا إلى أن التصويت عليه سيكون خلال الجلسات المقبلة.
وأضاف رئيس الكتلة النيابية أن "القوات الأمريكية تقوم باستفزازات كبيرة".
المصدر: RT
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