 
مباشر

الدفاع الروسية: الجيش السوري يحبط هجوما ضخما شنته "النصرة" في إدلب

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: الجيش السوري يحبط هجوما ضخما شنته
مطار أبو الضهور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcvv

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصدي الجيش السوري لهجوم كبير شنه تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على مواقعه في محافظة إدلب.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الفريق سيرغي سولوماتين، اليوم الثلاثاء، إن "عصابات "جبهة النصرة" هاجمت مواقع القوات الحكومية السورية بالتزامن في منطقتي أبو الضهور وأبو شرجي".

وأوضح أنه كانت هناك تشكيلات تضم ما بين 150 و200 مسلح على كل واحد من المحورين، وهم كانوا يستقلون ما بين 15 و20 عربة مزودة برشاشات ثقيلة.

إقرأ المزيد
ريف إدلب (صورة من الأرشيف)
الإرهابيون سيطروا تقريبا على كل إدلب

وتابع أن الإرهابيين تمكنوا من التوغل في خطوط الدفاع للجيش السوري بعمق يصل إلى 1.5 كلم، ثم تصدى لهم الجيش، وردهم إلى ما وراء خط التماس، واضطر الإرهابيون للتراجع متكبدين خسائر جمة.

وأضاف سولوماتين أن مركز المصالحة الروسي أقام اتصالا بالجانب التركي لإطلاعه على الأوضاع في منطقة الهجوم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طفل يحتفل بشفائه من السرطان بالرقص على أغنية لمايكل جاكسون