عبد المهدي يتابع مباراة أسود الرافدين من دار للأيتام ببغداد

تابع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تفاصيل مباراة المنتخب العراقي مع نظيره القطري من على شاشات التلفزيون في "البيت العراقي للإبداع" الأيتام وسط العاصمة بغداد.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لرئيس الوزراء وهو يجلس وسط الأيتام وبجانبه صاحب الدار هشام الذهبي، أثناء مشاهدة المباراة، التي انتهت بخسارة أسود الرافدين بهدف نظيف.

ودأب الناشط هشام الذهبي منذ سنوات على إيواء العشرات من الأطفال المشردين في العاصمة بغداد، رغم الإمكانيات المحدودة وقلة الدعم المقدم.

وتمكن منذ العام 2006، من بناء بيت لهؤلاء لأطفال اسماه "البيت العراقي للإبداع"، كما وفر دورات لتنمية مهاراتهم، حتى تمكن بعض من "أبنائه" من الزواج بعد ذلك بدعم منه.

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المصدر: RT