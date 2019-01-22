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السعودية ترصد أضخم جائزة لأجمل تلاوة للقرآن الكريم

أخبار العالم العربي

السعودية ترصد أضخم جائزة لأجمل تلاوة للقرآن الكريم
هيئة الترفيه السعودية تطلق أضخم جائزة لتلاوة القرآن في العالم
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أطلق رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ مسابقة "أجمل تلاوة للقرآن الكريم"، وخصص مبلغ 5 ملايين ريال كجائزة للمركز الأول.

وأشار آل الشيخ في كلمته أمام الحضور، إلى أن "المسابقات عنصر مهم من الترفيه".

وأضاف، أن "المسابقات ستجري في شهر رمضان القادم، وأنها ستتخذ طابعا دينيا، وهو من واجبنا، وستكون بإشراف المشايخ والعلماء، وأن جائزتها من أكبر الجوائز في العالم".

وأكد رئيس الهيئة، على أن وزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة الحرمين الشريفين ستكون من ضمن المشرفين على المسابقات.

وشدد آل الشيخ على أن الفعاليات ستجري في مدينة مكة المكرمة، وأن المسابقات ستكون مفتوحة أمام الجميع من كافة أنحاء العالم.

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المصدر: الإخبارية

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