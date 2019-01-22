تقنين استهلاك وقود القمر الاصطناعي المصري الجديد بفضل الصاروخ الحامل "سويوز"

أكدت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" أن استخدام الصاروخ الروسي "سويوز 2.1 ب" كحامل للقمر الاصطناعي المصري الجديد سيقنن استهلاك القمر المصري للوقود.

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وأوضحت الوكالة الروسية نقلا عن مصدر في صناعة الفضاء، أن الصاروخ الروسي الحامل يستخدم وحدة الدفع "فريغات" لإطلاق القمر الاصطناعي المصري "إيجبت سات-أية"، ولذلك فإن وصول القمر لمداره سيتم بمعزل عن استهلاك وقوده الخاص.

وصنع القمر الاصطناعي المصري الجديد الذي سيتم إطلاقه إلى مداره في الإطار الزمني التعاقدي المتفق عليه، بعد فقدان القمر القديم "إيجيبت سات-2"، الذي أطلق في أبريل 2014 وتم الإعلان عن فقدانه والسيطرة عليه في 2015.

واكتمل صنع القمر الجديد بالكامل ويخضع حاليا للاختبارات النهائية، ومن المتوقع طبقا للتقديرات أن يتم نقله إلى قاعدة إطلاق الصواريخ "بايكونور" في كازاخستان مع نهاية هذا العام، ليصبح معدا للإطلاق أواخر العام أو بداية العام القادم.

ويعتمد القمر الجديد على تصميم القمر السابق، وهو قمر للاستشعار عن بعد وليس قمرا عسكريا، والاستشعار عن بعد مهمة للأقمار الفضائية المدنية بالكامل، لأن مصر لا تمتلك تقنيات عسكرية تستخدم لما يسمى بتكنولوجيا الملاحة الفضائية.

المصدر: نوفوستي