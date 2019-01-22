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العثور على جثتي امرأتين عاريتين في مصر.. والشرطة تحقق في مقتلهما!

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العثور على جثتي امرأتين عاريتين في مصر.. والشرطة تحقق في مقتلهما!
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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تمكنت أجهزة الأمن المصرية في محافظة القليوبية من كشف هوية فتاتين عثر الأهالي على جثتيهما ملقاتين بالأراضي الزراعية أسفل كوبري بهتيم.

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ووفقا لجريدة الجمهورية المصرية، تبين أن الفتاتين ذواتي السمعة السيئة وعضوين في شبكة دعارة وتم ضبطهما في قضايا آداب ومخدرات في قسم حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة وتم الحكم عليهما بعقوبة 6 سنوات.

دلت التحريات أن الفتاتين تقيمان في حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وزوج الأولى يقضى عقوبة 6 سنوات داخل سجن برج العرب و الثانية مطلقة منذ عامين.

وعثر الأهالي على الجثتين أسفل كوبري بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة عاريتين، وانتقلت الأجهزة الأمنية و تبين أن الجثة الأولى لفتاه تبلغ من العمر 28 سنة والثانية 26 سنة، ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية.

المصدر: الجمهورية

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