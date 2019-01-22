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عراقي ذو 91 عاما ويفعل ما لا يصدق!

أخبار العالم العربي

عراقي ذو 91 عاما ويفعل ما لا يصدق!
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المواطن العراقي
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أذهل مواطن عراقي يبلغ من العمر 91 عاما العديد من مواطنيه، بسبب رشاقته التي يتمتع بها رغم كبر سنه

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المواطن العراقي
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ويؤكد المواطن العراقي زاهي عزيزي أن عمره 91 عاما، لكنه لا يزال يؤدي تمارينه الرياضية التي يواظب عليها يوميا منذ 7 عقود، مشيرا إلى أن الرياضة والتغذية الصحية، هما أبرز أسرار إطالة عمر الإنسان والوقاية من الأمراض.

ويضيف في حديث لوكالة الأناضول التركية: "منذ نحو 70 عاما وأنا أمارس الرياضة لمدة ساعتين يوميا، كما أولي أهمية كبيرة لما أتناوله من وجبات".

وعن تفاصيل نشاطه اليومي، يوضح أنه يبدأ بعدد من تمارين الإحماء، ثم يخرج للسير عدة كيلومترات، وأحيانا يتجه لصعود بعض التلال والمنحدرات.

وأردف: "أمارس تماريني اليومية صيفا وشتاء، وألبي كل احتياجاتي الشخصية بنفسي، كما أحرص على السير لمسافات قصيرة لمدة 20 دقيقة قبل النوم".

وحول طبيعة الوجبات التي يتناولها، أشار أنه يحرص على تناول أطعمة طبيعية، إلى جانب شرب 5 أكواب من الحليب البقري كل صباح.

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المواطن العراقي

وأضاف: "أحب تناول العسل، والجوز، واللوز في وجبة الفطور، كما أحرص على تناول اللحوم في وجبة الغداء".

ولفت عزيزي أنه لا يعاني أي أمراض، وأنه يواصل عمله بمهنة الحلاقة التي ورثها عن أبيه منذ عام 1957.

المصدر: الأناضول

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