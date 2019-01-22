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مصادر: عراك بالسلاح الأبيض بين موظفي السفارة الليبية في الكويت

أخبار العالم العربي

مصادر: عراك بالسلاح الأبيض بين موظفي السفارة الليبية في الكويت
sayidaty.net
السلاح الأبيض
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تناقلت وسائل إعلام ليبية أنباء عن مشاجرة بالسلاح الأبيض نشبت بين موظفي السفارة الليبية التابعة لحكومة الوفاق فى دولة الكويت.

وذكرت وسائل الإعلام أن المشاجرة التي وقعت بين موظفي السفارة بدأت بالعراك بالأيدي قبل أن تتطور إلى استخدام الأسلحة البيضاء معتبرة ما حدث فضيحة دبلوماسية.

وأضافت أن المشاجرات اندلعت بسبب تكليف أصغر شخص في السفارة سنا بمنصب رفيع، ما آثار سخط البعض.

ونتج عن المشاجرات إصابة عدد من موظفي السفارة وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

المصدر: وكالات

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