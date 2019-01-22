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قتيل فلسطيني وجريح إسرائيلي في مناوشات عند حدود قطاع غزة

أخبار العالم العربي

قتيل فلسطيني وجريح إسرائيلي في مناوشات عند حدود قطاع غزة
AFP MENAHEM KAHANA
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي أعقب إصابة ضابط من الجيش الإسرائيلي في إطلاق نار قرب الحدود مع القطاع.

وتحدثت إذاعة الأقصى الفلسطينية، عن وقوع عدد من الإصابات جراء القصف شرقي البريج الذي استهدف نقطة رصد تابعة لحركة حماس.

وقد أعلنت إسرائيل عن إصابة ضابط في إطلاق نار وقع ظهر اليوم الثلاثاء قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، أعقبه قصف مدفعي لموقع حماس قرب مخيم العودة وسط القطاع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن إصابة الضابط طفيفة، وقد حدثت خلال "أعمال عنيفة في جنوب قطاع غزة شملت رشق الحجارة باتجاه الجنود".

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة عند الحدود مع غزة، الرصاص باتجاه فلسطينيين تسللوا عبر السياج الفاصل ثم عادوا إلى القطاع.

المصدر: RT + وكالات

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