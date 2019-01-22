القضاء على خلية إرهابية في القليوبية جنوبي القاهرة

تمكن قطاع الأمن الوطني المصري من رصد بؤرة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، استغلال البؤرة لأحد المصانع المهجورة بمدينة العبور وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة، بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة تجاه قوات الشرطة وتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع عدد 5 منهم والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر وعبوات متفجرة والأدوات والمواد المستخدمة في تصنيعها.

المصدر: RT