منظمة أممية: أكثر من 4.5 ألف مهاجر وصلوا أوروبا في 2018

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 4.5 ألف مهاجر وصلوا في العام الحالي إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط​​​.

وقال السكرتير الصحفي للمفوضية، تشارلي ياكسلي، خلال مؤتمر صحفي: "لقد وصل إلى أوروبا عن طريق البحر في العام الحالي 4507 أشخاص، وذلك رغم برودة الجو الشديدة والخطر المحدق".

إلى ذلك أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن 113 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في العام الماضي عن طريق البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك لقي 2262 شخصا مصرعهم أو اعتبروا في عداد المفقودين خلال محاولة عبورهم البحر المتوسط.

يذكر أن أوروبا تعيش في الوقت الحاضر أخطر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب عدد من النزاعات العسكرية والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

المصدر: "unhcr.org"