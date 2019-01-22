إسرائيل تحول دون انضمام فلسطين للجنة مراقبة الأسلحة النووية

حالت إسرائيل دون انضمام فلسطين إلى لجنة مراقبة الأسلحة النووية في الأمم المتحدة، حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إنها "منعت محاولة فلسطينية للانضمام إلى لجنة مراقبة الأسلحة النووية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر اللجنة يوم أمس الاثنين في جنيف".

وأشارت الخارجية، إلى أنه تم خلال الجلسة قبول 33 دولة كمراقب، مع رفض الطلب الفلسطيني الوحيد.

جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان قد تسلم منتصف الشهر الجاري في مقر الأمم المتحدة رئاسة "مجموعة الـ77 + الصين"، لعام 2019، وهي أكبر تكتل دولي ضمن المنظمة العالمية.

ويسمح ترأس فلسطين للمجموعة بالمشاركة في دورات الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية المنعقدة تحت رعايتها أو الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في الإدلاء ببيانات وتقديم المقترحات والتعديلات نيابة عن المجموعة، من بين حقوق أخرى.

المصدر: وكالة "معا"