 
مباشر

مدينتان ليبيتان تتفقان على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

أخبار العالم العربي

مدينتان ليبيتان تتفقان على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
Reuters
طرابلس - ليبيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcqq

أبرم مجلسا مدينتي طرابلس وترهونة أمس اتفاقا لتمديد وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس وتبادل الأسرى، بعد وساطة من أعيان مدينة بن وليد.

ونقلت بوابة الوسط عن المكتب الإعلامي لـ"كتيبة ثوار طرابلس" أن الجانبين اتفقا خلال اجتماع عقد بفندق باب البحر بطرابلس على "استمرار وقف إطلاق النار، وسحب كل طرف قواته إلى حدوده الإدارية ولمسافة 15 كيلومترا، وتسليم الأسلحة الثقيلة للثكنات العسكرية".

إقرأ المزيد
أعمدة دخان تتصاعد فوق طرابلس - أرشيف
"مجلس المصالحة" في طرابلس يوقع البيان الختامي لوقف إطلاق النار في ليبيا

واتفق الجانبان على "إزالة السواتر وتبادل الأسرى، وعودة المهجرين وتشكيل لجان للترتيبات الأمنية، وتسوية أوضاع المهجرين".

كما اتفقا على وضع "إدارة مطار طرابلس الدولي تحت إشراف مديرية أمن قصر بن غشير على أن تتولى وزارة الداخلية تأمين الطرق".

يذكر أن رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة، أشاد أمس بجهود مشايخ وأعيان قبائل ورفلة لإعادة السلم بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مؤخرا الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

المصدر: بوابة الوسط

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رسالة إلى إسرائيل: جهزوا فنادقكم ومطاراتكم فالعرب قادمون إليكم!