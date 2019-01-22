مدينتان ليبيتان تتفقان على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

أبرم مجلسا مدينتي طرابلس وترهونة أمس اتفاقا لتمديد وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس وتبادل الأسرى، بعد وساطة من أعيان مدينة بن وليد.

ونقلت بوابة الوسط عن المكتب الإعلامي لـ"كتيبة ثوار طرابلس" أن الجانبين اتفقا خلال اجتماع عقد بفندق باب البحر بطرابلس على "استمرار وقف إطلاق النار، وسحب كل طرف قواته إلى حدوده الإدارية ولمسافة 15 كيلومترا، وتسليم الأسلحة الثقيلة للثكنات العسكرية".

إقرأ المزيد

واتفق الجانبان على "إزالة السواتر وتبادل الأسرى، وعودة المهجرين وتشكيل لجان للترتيبات الأمنية، وتسوية أوضاع المهجرين".

كما اتفقا على وضع "إدارة مطار طرابلس الدولي تحت إشراف مديرية أمن قصر بن غشير على أن تتولى وزارة الداخلية تأمين الطرق".

يذكر أن رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة، أشاد أمس بجهود مشايخ وأعيان قبائل ورفلة لإعادة السلم بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مؤخرا الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

المصدر: بوابة الوسط