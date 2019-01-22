أهل الخير ينهون مأساة "أسرة الكهف" في المغرب

غادرت عائلة مغربية صارت تعرف بـ"أسرة الكهف" مغارتها التي سكنتها لسنوات غربي المغرب، إلى منزل يقيها قساوة المناخ بمبادرة من متبرعين وفاعلي خير وفروا لها سكنا مناسبا.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي عن مصادر مطلعة، سعادة وفرح الأسرة لانتقالها إلى منزل يقيها البرد والظروف القاسية التي عاشتها ولاسيما في فصل الشتاء، بعد أن اعتادت هذه الأسرة المكونة من 10 أفراد العيش في مغارة بجماعة النزالة إقليم ميدلت غربي المغرب منذ سنين.

وأضاف الموقع أن المحسنين هم من تمكنوا من استئجار منزل للعائلة المذكورة، مجهز بالماء والكهرباء وكل المستلزمات الضرورية.

ودعا فاعلو الخير عبر موقع "هسبريس" الرأي العام للالتفات إلى قضية هذه الأسرة والتضامن معها، سواء بالمال لمساندتها على تحمل تكاليف الإيجار، أو بتزويدها بالملابس والأغطية والأفرشة وغيرها والنظر في وضع أطفالها لاستكمال تعليمهم.

المصدر: "هسبريس"