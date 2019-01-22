 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: لافروف وبيدرسن بحثا القضاء كليا على الإرهابيين وإحلال السلام في سوريا

لبنان.. العثور على بقايا صاروخ من الغارات الإسرائيلية على سوريا

أخبار العالم العربي

لبنان.. العثور على بقايا صاروخ من الغارات الإسرائيلية على سوريا
Reuters AZIZ TAHER
الحدود اللبنانية- الإسرائيلية- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcqj

عثر على بقايا صاروخ في أرض زراعية لبنانية سقطت خلال الغارات الإسرائيلية على سوريا فجر الاثنين، حسب الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة إن الصاروخ الذي عثر عليه في وادي حوش الغنم قضاء زحلة اللبناني، سقط بعد تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية يوم أمس على سوريا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الاثنين، أنه نفذ سلسلة ضربات على "مواقع إيرانية" الليلة الماضية، ردا على "قيام قوة إيرانية بإطلاق صاروخ أرض-أرض متوسط المدى من إنتاج إيراني من منطقة دمشق باتجاه شمال هضبة الجولان".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رسالة إلى إسرائيل: جهزوا فنادقكم ومطاراتكم فالعرب قادمون إليكم!