 
مباشر

مستشار الديوان الملكي السعودي: هؤلاء لا يستحقون العيش في البلد

أخبار العالم العربي

مستشار الديوان الملكي السعودي: هؤلاء لا يستحقون العيش في البلد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcqb

اعتبر مستشار الديوان الملكي السعودي عبد الله بن سليمان المنيع أن المقصرين والمتساهلين في أعمالهم ووظائفهم لا يستحقون العيش في هذه الحياة ولا حق لهم في أن يعيشوا في بلد لا ينفعونه.

وانتقد المنيع المقصرين في ما أسند إليهم من واجبات ومهام وظيفية، رغم ما يتقاضونه من أجور ورواتب، داعيا إياهم في هذا الصدد لتقوى الله، والعمل بجد واجتهاد وفاعلية من أجل المساهمة في خدمة أنفسهم وأسرهم، وتنمية أوطانهم لفرض قوتها وعزتها وحضارتها بأيدي وعقول أبنائها وشبابها، وبما يغني عن استقدام العمالة الأجنبية والوافدة.

وأضاف: "من يكون لديه شيء من التساهل والتقصير والتكاسل فهذا يعطي دليلا على أنه وأمثاله من المواطنين لا خير فيهم، وأنهم لا يستحقون العيش في هذه الحياة"، محذرا من أن "أي إنسان ليس له مثل هذا المقصد فليس له حق أن يعيش في بلد لا ينفعه".

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رسالة إلى إسرائيل: جهزوا فنادقكم ومطاراتكم فالعرب قادمون إليكم!