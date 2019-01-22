الرئيس الإسرائيلي يعتبر الأردن "صديقا مخلصا"

أحيت إسرائيل أمس الاثنين الذكرى الـ22 للطالبات الإسرائيليات السبع اللواتي قتلن على يد الجندي الأردني أحمد دقامسة في أراضي الباقورة على الحدود الأردنية.

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وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في كلمة خلال المراسم التي حضرها القنصل الأردني في إسرائيل رائد فاعور، إنه "لا عزاء لفتاة قتلت بوحشية، على يد قاتل أطلق سراحه، وهو فخور بفعلته".

وشدد ريفلين على أنه "بالرغم من الجريمة البشعة، فإن السلام بين إسرائيل والأردن لم ينكسر عندما احتفلنا بمرور 25 عاما على إحلاله".

وأضاف أن المملكة الأردنية الهاشمية، هي صديقة مخلصة لإسرائيل وأن الأردن دولة قوية، تتحلى بقوة الصبر والاعتدال التي تنبع من القوة العظمى"، متعهدا بالاستمرار في المكافحة المشتركة للإرهاب والجهات التي تقوض الاستقرار.

يذكر أن الدقامسة كان يخدم في الجيش الأردني على الحدود مع إسرائيل، وأطلق النار على طالبات إسرائيليات كن في رحلة ترفيهية في المنطقة في 12 مارس1997 وقتلهن "لاستهزائهن به أثناء أدائه للصلاة" عند الحدود.

وقد حكم على الدقامسة بالسجن المؤبد، رغم الرفض الشعبي وأفرجت السلطات الأردنية عنه في مارس عام 2017.

المصدر: "معا"