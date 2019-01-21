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تنظيم "داعش" يتوعد القوات الأمريكية بمزيد من الهجمات في سوريا

أخبار العالم العربي

تنظيم
Reuters KEVIN LAMARQUE
نقل جثة أحد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم بمنبج في سوريا إلى الولايات المتحدة
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توعد تنظيم "داعش" الإرهابي القوات الأمريكية الموجودة في سوريا بمزيد من الهجمات، وذلك بعد الهجومين على قوات التحالف الدولي وحلفائه بريف الحسكة وفي منبج.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن حسابات تابعة لـ "داعش" على تطبيق "تلغرام" تهديداته بأن الهجومين في الحسكة ومنبج هما "أول الغيث".

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وكان تنظيم "داعش" قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، مسؤوليته عن استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية بسيارة مفخخة في منطقة الشدادي جنوبي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، كان يرافقه عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".

وقبل ذلك، أسفر تفجير في مدينة منبج في ريف حلب بشمال سوريا يوم 16 يناير الجاري عن مقتل عدد من مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" و4 من العسكريين والمدنيين المتعاقدين مع الجيش الأمريكي. وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم أيضا.

المصدر: فرانس برس

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