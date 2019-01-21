مهندس مصري يصمم مستعمرة على القمر بطريقة "الواحات العربية"

حصل المهندس المعماري المصري، سامر السياري، على جائزة مؤسسة "جاك روجري" الفرنسية الدولية للابتكار والمعمار في الفضاء، وذلك عن تصميمه لبناء مدينة في الفضاء.

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قامت رئيسة لجنة التحكيم وهي رائدة الفضاء والوزيرة الفرنسية السابقة كلودي هاينيري بمنح الجائزة للمهندس المصري بحضور سفير مصر لدى باريس ومندوبها الدائم في اليونسكو السفير إيهاب بدوي.

وفاز المواطن المصري بالجائزة وذلك عن تصميمه مدينة في الفضاء، وهي عبارة عن مستعمرة على القمر لتكون محطة للامتداد البشري خارج نطاق الأرض واكتشاف الفضاء.

وقال المهندس المصري: "اعتمدت فكرة التصميم على الجمع بين تراث الماضي وتكنولوجيا الحاضر، التصميم المقدم للجائزة اسمه "الواحة" وهو تصميم مستوحى من دراسة الواحات العربية التقليدية وكيفية نجاح التجمعات العمرانية الصحراوية القديمة في البقاء رغم الظروف المناخية الصعبة، فالبدايات دائما متشابهة ونحن الآن أمام بداية جديدة للجنس البشري في بيئة جديدة".

واستطرد أنه تمت إعادة تصميم الواحة القمرية باستخدام التصميم البارامتري (Parametric Design) وتكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد باستخدام الروبوتات وعمل توازن أيكولوجي وبيئي داخلي لاستدامة المستعمرة وطرح فكرة اقتصاد دائري Circular economy بجانب اكتفاء ذاتي كامل من الطاقة والموارد الداخلية للمستعمرة.

وتمنح المؤسسة التي نشأت عام 2009 المهندسين المعماريين والمصممين، فرصة فريدة للفوز بجوائزها عن مشروعات تتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة، وذلك في مجالات الابتكار والهندسة من أجل الفضاء والهندسة المعمارية من أجل البحر والعمارة وإشكالية ارتفاع مستوى سطح البحر.

يذكر أن المهندس سامر السياري من مواليد 1978 وخريج كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قسم الهندسة المعمارية، وحصل على جوائز عديدة محلية ودولية، واختارته جمعية المعماريين المصريين في 2017 واحدا من أفضل 100 معماري في مصر خلال الـ100 عام الماضية.

المصدر: صدى البلد