مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يطلق النار تجاه شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس‎

أفادت مراسلتنا من الضفة الغربية، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار صوب شاب فلسطيني، قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

من جهته، كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على "تويتر"، أن "الجيش قام بتحييد فلسطيني قبل تنفيذه عملية طعن بالقرب من دوار السامرة، من دون وقوع إصابات في صفوف القوات".

#عاجل قبل قليل جرت محاولة لارتكاب #اعتداء_طعن بالقرب من دوار السامرة (معبر #حوارة) حيث تم تحييد المخرب من دون وقوع إصابات في صفوف القوات. التفاصيل قيد الفحص. قوات إضافية في طريقها للمكان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢١ يناير ٢٠١٩

وأضاف، أن " قوات إضافية من الجيش وصلت إلى المكان وتجري أعمال فحص وتمشيط".

وزعم موقع "واللاه" العبري، أن التحقيق الأولي في الحادث، يظهر أن الشاب وصل إلى الحاجز حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين، وركض نحو جندي كان في موقع يحرس الميدان، وحاول طعنه.

المصدر: RT