 
مباشر
عاجل
منتخب الإمارات يصعد إلى دور الثمانية لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019

مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يطلق النار تجاه شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس‎

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يطلق النار تجاه شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس‎
Reuters Ammar Awad
رجال الأمن الإسرائيلي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcox

أفادت مراسلتنا من الضفة الغربية، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار صوب شاب فلسطيني، قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

من جهته، كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على "تويتر"، أن "الجيش قام بتحييد فلسطيني قبل تنفيذه عملية طعن بالقرب من دوار السامرة، من دون وقوع إصابات في صفوف القوات".

وأضاف، أن " قوات إضافية من الجيش وصلت إلى المكان وتجري أعمال فحص وتمشيط".

وزعم موقع "واللاه" العبري، أن التحقيق الأولي في الحادث، يظهر أن الشاب وصل إلى الحاجز حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين، وركض نحو جندي كان في موقع يحرس الميدان، وحاول طعنه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عام على عملية "غصن الزيتون" التركية وغارات إسرائيلية وانسحاب أمريكي "غامض"