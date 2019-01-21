تحطم طائرة "ميراج" تابعة لسلاح الجو المغربي

أكدت وزارة الدفاع المغربية تحطم طائرة تدريب عسكرية من نوع ميراج إف 1 تابعة لسلاح الجو الملكي في منطقة تاونات شمالي البلاد.

وقالت الدفاع المغربية في بيان: "تحطمت طائرة ميراج F1.. أثناء القيام برحلة تدريبية، يوم الاثنين، في منطقة تاونات بسبب خلل فني".

وفقا للبيان، فقد تمكن الطيار من النجاة، ولم يتعرض للإصابة، مضيفا أن الحادث وقع في منطقة غير مأهولة، وبالتالي لم يحدث أي ضرر مادي على الأرض.

المصدر: نوفوستي