بلومبيرغ: هل سيكون السودان الدولة التالية التي تطبع مع إسرائيل؟

نقلت وكالة أنباء "بلومبيرغ" عن وسائل إعلام إسرائيلية أن الخرطوم منحت الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحليق فوق جنوب السودان في رحلة عودته من تشاد المجاورة.

ووصفت الوكالة هذا الضوء الأخضر بالخطوة غير المسبوقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن هذه الخطوة ليست مثل السماح بعبور طائرة إسرائيلية لأجواء السودان ذاته، إلا أنها المرة الأولى التي تسمح الخرطوم بعبور طائرة إسرائيلية لأجواء جنوب السودان الذي تدير مجاله الجوي، حيث لا يزال الشطر الجنوبي الذي يقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية، يعمل على إقامة منظومته الخاصة لإدارة الحركة الجوية.

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ولفتت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبذل جهودا لتطبيع العلاقات مع الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة، قد وعد خلال زيارته إلى تشاد باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت أن "المخاوف المشتركة بشأن إيران والإرهاب، بالإضافة إلى إغراء التكنولوجيا والأسلحة الإسرائيلية، جعل الدول العربية والإسلامية التي كانت ذات يوم معادية تميل الآن أكثر لإقامة علاقات مع إسرائيل حتى قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، كما أن إسرائيل تعرض أيضا فتح جسر إلى واشنطن".

ونبشت الوكالة الدفاتر القديمة، وذكّرت بأن المسؤولين الإسرائيليين كانوا في الماضي يصفون السودان بأنه قناة للأسلحة الإيرانية المتجهة إلى أعداء إسرائيل، إلا أن العلاقات بين الخرطوم وطهران بردت منذ ذلك الحين.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن الرئيس السوداني عمر البشير، يرفض أي إمكانية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن البشير رفض السماح للطائرات الإسرائيلية المدنية بعبور المجال الجوي لبلاده في طريقها إلى كينيا.

المصدر: Bloomberg





