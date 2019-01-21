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نتنياهو: الذين يهددون بتدميرنا سيتحملون تبعات ذلك كاملة

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نتنياهو: الذين يهددون بتدميرنا سيتحملون تبعات ذلك كاملة
Reuters RONEN ZVULUN
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران اليوم من العواقب الوخيمة التي ستترتب على دعواتها لتدمير الدولة اليهودية.

وأدلى نتنياهو بهذا التصريح اليوم الاثنين في كلمته خلال مراسم افتتاح مطار جديد جنوبي إسرائيل قرب الحدود مع الأردن.

وقال إن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على سوريا الليلة الماضية، استهدف مواقع عسكرية إيرانية بشكل أساسي، وأضاف: "نعمل ضد كل من إيران والقوى السورية التي تحرض على العدوان الإيراني".

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وتابع: "سنضرب كل من حاول إيذاءنا، وكل من يهدد بالقضاء علينا يتحمل المسؤولية الكاملة."

وجاءت تصريحات نتنياهو ردا على تحذير قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زاده، الذي أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين استعداد قوات بلاده لمواجهة إسرائيل، وإزالتها من الوجود.

المصدر: رويترز

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