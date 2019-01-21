الجيش الإسرائيلي: الخط الساخن مع روسيا كان مفتوحا خلال غارات الليل على سوريا

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس للصحفيين اليوم، تشغيل تل أبيب خط الاتصال الساخن مع موسكو خلال الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على سوريا الليلة الماضية.

وقال: "آلية منع وقوع الحوادث العرضية في سوريا يلتزم بها الطرفان الإسرائيلي والروسي وهي قيد الاستخدام حتى في الوقت الذي نتحادث فيه الآن، وكانت مشغلة بشكل روتيني الليلة الماضية وفقا للإجراءات المتبعة".

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم أنه نفذ سلسلة ضربات على "مواقع إيرانية" الليلة الماضية، ردا على قيام قوة إيرانية أمس بإطلاق صاروخ أرض-أرض متوسط المدى من إنتاج إيراني من منطقة دمشق باتجاه شمال هضبة الجولان.

وذكرت الدفاع الروسية أن المضادات الجوية السورية دمرت أكثر من 30 صاروخا وقنبلة إسرائيلية موجهة خلال صدها الهجوم.

المصدر: وكالات