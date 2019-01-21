مصر والبحرين تحضّران لمناورات "حمد - 3"

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، وصول تشكيلات من القوات البحرية والجوية المصرية إلى البحرين للمشاركة في تدريب "حمد - 3" البحري الجوي المشترك.

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ووفقا للمتحدث العسكري المصري، سيستمر التدريب عدة أيام بنطاق قاعدة سلمان البحرية وقاعدة عيسى الجوية بمملكة البحرين .

ويشمل التدريب الذي يعد أحد أهم التدريبات المشتركة بمنطقة الخليج على العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية، والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي والبحري المشترك باستخدام أحدث التكتيكات الجوية والبحرية وأساليب القتال الحديثة، وتبادل الخبرات بين القوات.

المصدر: RT