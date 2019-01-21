الجيش الروسي يوزع مساعدات إنسانية في منبج

أعلن بافل ماترينسكي ممثل مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن المركز وزع دفعة من المساعدات الإنسانية على سكان قرية الدلافات في منطقة منبج شمال شرقي محافظة حلب السورية.

وقال ماترينسكي: "بعد استطلاع أولي في المنطقة والتحدث مع ممثلين عن الإدارة المحلية، تم اختيار هذه القرية لأن غالبية سكانها من الفقراء والمحتاجين، ووزعنا هناك 500 سلة غذائية تحوي اللحم المعلب والسكر والرز والدقيق والشاي والخبز".

وذكر أنه توجد في المنطقة ما لا يقل عن 10 مراكز سكنية يحتاج سكانها للمساعدة، ولذا سيستمر المركز الروسي في توزيع هذه المساعدات على محتاجيها هناك.

وأشار إلى أن عمليات التوزيع تجرى بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية وقال: "ينظر السكان بإيجابية شديدة لوجود العسكريين الروس والشرطة العسكرية الروسية وممثلي مركز المصالحة في المنطقة وهم يستقبلوننا دائما بسرور وينتظرون اللقاء الدوري معنا".

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وفي ديسمبر الماضي انتشرت وحدات من الجيش السوري بطلب من السكان في منطقة منبج، بعد أن غادرها مسلحو وحدات الدفاع الذاتي الكردية بشكل طوعي، فيما تسيّر الشرطة العسكرية الروسية دورياتها هناك لضمان أمن المنطقة.

المصدر: نوفوستي