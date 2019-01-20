موكب يحمل صور الأمير تميم وأعلام قطر يجوب شوارع بيروت

شهدت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت مرور موكب سيارات رفع صور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وأعلاما قطرية ولبنانية، وصدح بأغنيات قطريّة عبر مكبرات الصوت.

وانطلق هذا الموكب على هامش مشاركة أمير قطر في القمة العربية الاقتصادية في بيروت، ولم تتضح الجهة التي تقف وراء تنظيم هذا الموكب.

سيارات لبنانيه تتزين بصور سمو الامير في بيروت ،، تميم الوفاء #لبنان 💐🇶🇦🇱🇧

#تميم_يجعلها_قمه_بحضورهpic.twitter.com/tngXmeMMen — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) January 20, 2019

شوارع لبنان مولعة ...

كلها اعلام قطر و صور سمو الشيخ تميم



😍🇶🇦😍🇱🇧😍



يئبر قلبي الشعب الرائع💕 pic.twitter.com/D1AsNnA0ll — علي فهد الشهواني (@alhajri_ali) January 20, 2019

#بيروت. كورنيش الريفيرا الشعب اللبناني.يحتفلون بقدوم الشيخ تميم pic.twitter.com/gaj2TavFU2 — صمت المشاعر (@rbinsa1969) January 20, 2019

المصدر: وكالات