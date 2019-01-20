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موكب يحمل صور الأمير تميم وأعلام قطر يجوب شوارع بيروت

أخبار العالم العربي

موكب يحمل صور الأمير تميم وأعلام قطر يجوب شوارع بيروت
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شهدت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت مرور موكب سيارات رفع صور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وأعلاما قطرية ولبنانية، وصدح بأغنيات قطريّة عبر مكبرات الصوت.

وانطلق هذا الموكب على هامش مشاركة أمير قطر في القمة العربية الاقتصادية في بيروت، ولم تتضح الجهة التي تقف وراء تنظيم هذا الموكب.

المصدر: وكالات

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