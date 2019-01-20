حبس مقدم برامج مصري شهير بعد استضافته "شاذا جنسيا"

أفادت وسائل إعلام مصرية بسجن مقدم البرامج محمد الغيطي سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 3 آلاف جنيه (167 دولارا تقريبا) ووضعه تحت المراقبة لمده سنة أخرى.

ووفقا لموقع قناة "القاهرة 24"، فقد تقدم المحامي سمير صبري، بشكوى مباشرة ضد الغيطي أمام محكمة جنح في القاهرة، لاستضافته أحد الشباب الشواذ، ثم أخذ يطرح عليه العديد من الأسئلة.

وقال صبري أن تلك الأسئلة كانت "قذرة دنيئة وجاءت إجابتها على الهواء مباشرة أحقر منها ولا يجوز إذاعتها على الفضائيات ولا على أي وسيلة إعلامية أخرى".

وأضاف أن الغيطي شرع خلال الحلقة بـ"التلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة الشذوذ الجنسي والمكاسب والمميزات التي حققها الشاذ".

ووجه صبري الاتهام للغيطي عن واقعة الترويج للشذوذ وازدراء الأديان ودعوة لنشر الفاحشة، وقيدت هذه الجنحة برقم 11962 لسنة 2018.

المصدر: القاهرة 24