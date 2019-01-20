صيادو سيناء المفقودون أحياء.. ولكن في إسرائيل!

أفادت وكالة "معا" بأنه تم العثور على الصيادين الثلاثة المفقودين ببحيرة البردويل شمال سيناء منذ نحو أسبوعين، بعد فقدان قاربهم بسبب عاصفة.

ونقلت الوكالة عن مصادر إسرائيلية، أن البحرية الإسرائيلية عثرت على قارب الصيادين بين الحدود البحرية المصرية والفلسطينية.

وأضافت المصادر: "أحد الصيادين وهو يوسف عيد مقيبل، أصيب بطلق ناري، في حين تم اعتقال الاثنين الآخرين، إبراهيم عيد بكار وإسلام سالمان السبكي، من أبناء قبيلة الأخارسة، وهما يقبعان حاليا في سجن إسرائيلي".

فيما قالت قبيلة الأخارسة الفلسطينية في بيان، إن "الرياح قذفت مركب الصيد وعلى متنه الصيادون الثلاثة إلى خارج المنطقة الحدودية، قبل أن يتعرض لهم زورق بحرية إسرائيلي ويطلق النار عليهم ويعطب القارب ويصيب أحد الصيادين".

وأضاف البيان، أنه "تم نقل الصيادين إسلام وإبراهيم إلى مقر أمني، فيما تم نقل الصياد يوسف إلى مستشفى بعد إصابته بطلق ناري، وتدل المعلومات على استقرار حالته الصحية".

وفقد قارب الصيد وعلى متنه 3 صيادين من سكان قرية "نجيلة" في مركز بئر العبد، في الـ7 من الشهر الجاري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي مرت بها المنطقة وشدة الرياح.

المصدر: "معا"