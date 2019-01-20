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مبادرة كويتية لصندوق استثمار عربي بـ200 مليون دولار

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مبادرة كويتية لصندوق استثمار عربي بـ200 مليون دولار
Reuters MOHAMED AZAKIR
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طرحت الكويت اليوم خلال قمة بيروت الاقتصادية مبادرة من أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح، لإنشاء صندوق عربي للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي باحتياطي 200 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، إن الكويت ستساهم بـ50 مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق، فيما أعلنت قطر أنها ستساهم بـ50 مليون أيضا لإنشاء الصندوق المذكور.

وعقدت القمة العربية التنموية الاقتصادية صباح اليوم في بيروت، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني وأمير قطر اللذين حضرا افتتاح القمة شخصيا.

المصدر: "رويترز"

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