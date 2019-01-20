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الرئيس العراقي يبحث مع حاكمة كندا إعادة إعمار بلاده

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الرئيس العراقي يبحث مع حاكمة كندا إعادة إعمار بلاده
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الرئيس العراقي برهم صالح والحاكم العام لكندا جولي باييت
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بحث رئيس جمهورية العراق برهم صالح مع الحاكمة العامة لكندا جولي باييت إعادة إعمار العراق، وشدد على أهمية العلاقات بين بغداد وأوتاوا.

وورد في بيان عن رئاسة الجمهورية، أن صالح "أكد حرص العراق على تنمية وتطوير علاقاته الثنائية مع دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في ازدهاره وبنائه ونهوضه، وأهمية التعاون مع كندا على مختلف الأصعدة لإعادة بناء وأعمار البلاد".

وشدد صالح حسب البيان على "ضرورة مشاركة رجال الأعمال والشركات الكندية في الاستثمار داخل العراق والاستفادة من خبراتها في المجالات الصناعية والزراعية، وتوسيع التبادل العلمي والثقافي والابتعاث الأكاديمي بين البلدين".

وثمن الرئيس العراقي "مساهمة كندا ودورها الفاعل في التحالف الدولي في الحرب ضد الإرهاب".

من جانبها، جددت جولي باييت، وقوف بلادها مع الشعب العراقي لتحقيق الاستقرار والنهوض وبناء مدنه، سيما المحررة منها.

وأكدت المسؤولة الكندية، استعداد حكومتها للاستثمار والمساهمة في حركة البناء والنهوض التي يشهدها العراق، وخاصة في مجالات الطاقة والنفط والزراعة والصناعة.

المصدر: RT

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