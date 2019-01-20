الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في أم درمان

أفاد مراسلنا في السودان، بأن قوات الأمن والشرطة أطلقت اليوم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة في مدينة أم درمان.

وحسب المراسل، تجمع عشرات الشباب والشابات يحملون لافتات ويردون شعارات تطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير في حي كافوري بمدينه بحري، وكان من المفترض أن يتوجه المتظاهرون الذين لبو دعوة تجمع المهنيين إلى مقر البرلمان.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين عن "انطلاق موكب شهداء الحرية بأم درمان"، وأفاد شهود عيان بأن المئات خرجوا في مدينة أم درمان صوب مقر البرلمان وهم يهتفون "حرية... سلام... وعدالة الثورة خيار الشعب".

وأكد مشاركون في الاحتجاجات، أن المتظاهرين انطلقوا في أكثر من موكب فرعي، منها موكب من منطقة الشهداء وسط أم درمان، وآخر بشارع الأربعين أحد شوارع المدينة الرئيسية.

وتداول نشطاء صورا ومقاطع فيديو لتظاهرات في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، ومنطقة الولي الحلاوين، وحي كافوري بالعاصمة السودانية الخرطوم.

المصدر: RT + وكالات





