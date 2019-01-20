قتلى وجرحى جراء تفجير يستهدف حافلة ركاب في مدينة عفرين شمال سوريا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن تفجيرا استهدف اليوم الأحد حافلة ركاب أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في مدينة عفرين شمال سوريا.

ونقلت وكالة "هاوار" عن مصادر محلية، سماع دوي انفجارين داخل مدينة عفرين وبحسب المعلوماته الأولية وقع التفجير الأول بالقرب من صالة جين والآخر عند دوار كاوا الحداد بمركز مقاطعة عفرين.

#عفرين

شهيدين و ٨ جرحى جميعهم مدنيين، صباح اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة موضوعة في أحد حافلات النقل العام التي تعمل ضمن المدينة. https://t.co/soQvOq0Z7wpic.twitter.com/7SnNvp5Ee4 — منتصر أبو زيد (@Montaserabozaid) 20 января 2019 г.

الصور الأولية لانفجار حافلة تقل ركاب، أوقع ثلاثة قتلى و عدد من الجرحى في مدينة #عفرين شمالي #حلب . pic.twitter.com/QbBSy7XXkk — Step News Agency (@Step_Agency) 20 января 2019 г.

المصدر: وكالات