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قتلى وجرحى جراء تفجير يستهدف حافلة ركاب في مدينة عفرين شمال سوريا

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى جراء تفجير يستهدف حافلة ركاب في مدينة عفرين شمال سوريا
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن تفجيرا استهدف اليوم الأحد حافلة ركاب أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في مدينة عفرين شمال سوريا.

ونقلت وكالة "هاوار" عن مصادر محلية، سماع دوي انفجارين داخل مدينة عفرين وبحسب المعلوماته الأولية وقع التفجير الأول بالقرب من صالة جين والآخر عند دوار كاوا الحداد بمركز مقاطعة عفرين.

المصدر: وكالات 

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