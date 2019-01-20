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وصول رئيس الوزراء العراقي إلى البصرة في زيارة مفاجئة

أخبار العالم العربي

وصول رئيس الوزراء العراقي إلى البصرة في زيارة مفاجئة
AFP ALAIN JOCARD
رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي
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وصل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليوم الأحد إلى محافظة البصرة جنوبي العراق في زيارة مفاجئة.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يزور محافظة البصرة"، دون الإشارة لمزيد من التفاصيل".

جدير بالذكر أن البصرة تشهد منذ 6 أشهر احتجاجات سقط على إثرها عشرات القتلى ومئات الجرحى، فضلا عن اعتقال مئات المتظاهرين.

المصدر: RT

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