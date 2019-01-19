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عباس يستقبل رئيس "الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية"

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عباس يستقبل رئيس
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 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية سيرغي ستيباشين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أطلع الرئيس الفلسطيني، ستيباشين على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية عقب ترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77+ الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وثمن عباس الجهود الهامة التي تقوم بها الجمعية الإمبراطورية في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المميزة بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والروسية.

بدوره، أكد ستيباشين، حرص الجمعية على مواصلة نشاطاتها التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين.

وأشار إلى أن الجمعية الإمبراطورية ستعمل على تقديم المزيد من التسهيلات من أجل زيادة عدد الحجاج الروس إلى الأراضي المقدسة في فلسطين.

المصدر: وفا

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