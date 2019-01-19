 
مباشر

رفض شعبي لتعيين أمين للعاصمة العراقية من خارجها

أخبار العالم العربي

رفض شعبي لتعيين أمين للعاصمة العراقية من خارجها
Reuters
بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lceh

أطلقت مجموعة من المدونين والناشطين في المجتمع المدني حملة في العاصمة العراقية من أجل الضغط على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لتعيين أمين بغداد من أبناء المحافظة وليس من محافظة أخرى.

ويدور حديث عن وجود مفاوضات لتعيين النائب عبد الحسين عبطان، وهو وزير الشباب والرياضة السابق أمينا للعاصمة، بعد تداول صورة لطلب استقالة قدمه لرئيس مجلس النواب. وينحدر عبطان من محافظة النجف جنوبي العراق، وكان محافظها سابقا، كما ينتمي لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

وأطلق المدونون هاشتاغ #أمينها_منها و#بغداد_للبغداديين، في محاولة منهم للضغط على الحكومة، من أجل عدم ترشيح أي أمين للعاصمة من خارج بغداد.

إقرأ المزيد
العاصمة العراقية بغداد
انتخاب محافظ لبغداد بعد صراع سياسي

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف تحذف رسائل Whats App المقروءة بعد إرسالها!