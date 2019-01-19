رفض شعبي لتعيين أمين للعاصمة العراقية من خارجها

أطلقت مجموعة من المدونين والناشطين في المجتمع المدني حملة في العاصمة العراقية من أجل الضغط على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لتعيين أمين بغداد من أبناء المحافظة وليس من محافظة أخرى.

ويدور حديث عن وجود مفاوضات لتعيين النائب عبد الحسين عبطان، وهو وزير الشباب والرياضة السابق أمينا للعاصمة، بعد تداول صورة لطلب استقالة قدمه لرئيس مجلس النواب. وينحدر عبطان من محافظة النجف جنوبي العراق، وكان محافظها سابقا، كما ينتمي لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

وأطلق المدونون هاشتاغ #أمينها_منها و#بغداد_للبغداديين، في محاولة منهم للضغط على الحكومة، من أجل عدم ترشيح أي أمين للعاصمة من خارج بغداد.

إطلاق هاشتاك #بغداد_للبغداديين

نعم لأمين بغداد بغدادي وبس،شاركوا الهاشتاك. — saeed y.mousa (@saidmy04) January 18, 2019

بغداد للعراقيين ... نعم لأمين عاصمة عراقي كفوء ونزيه #بغداد_للبغداديين — Ahmed H Abbas (@AhmedHAbbas3) January 18, 2019

ان شاء الله يجي واحد بي خير و كفوء #بغداد_للبغداديين — mustafa albazi 🇮🇶 (@must_98) January 18, 2019

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المصدر: RT