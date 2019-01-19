شروط الإدارة الذاتية الكردية للتسوية مع دمشق

أعدت "الإدارة الذاتية الديمقراطية" الكردية شمالي سوريا قائمة من البنود والمطالب لتعرضها على الحكومة السورية خلال المفاوضات ضمن جهود التسوية السورية.

ونشرت وكالة أنباء "هاوار" الكردية القائمة التي ورد فيها:

1 - وحدة الأراضي السورية.

2 - النظام في سوريا نظام جمهوري ديمقراطي، والإدارات الذاتية جزء من هذا النظام.

3 - الإدارات الذاتية لها ممثلون في البرلمان في المركز دمشق، عبر ممثلين لها.

4 - يجب أن تكون هناك أعلام تمثل الإدارات الذاتية، إلى جانب العلم السوري.

5 - الدبلوماسية في مناطق الإدارات الذاتية تسير بما لا يتعارض مع مصالح الشعب السوري والدستور.

6 - "قوات سوريا الديمقراطية" هي جزء من الجيش السوري ومسؤولة عن حماية الحدود السورية.

7 - قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارات الذاتية تعمل وفق المجالس المحلية بما لا يتعارض مع الدستور السوري.

8 - التعليم باللغة الأم أساس التعليم في مناطق الإدارات الذاتية، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم سوريا.

9 - في مناطق الإدارات الذاتية يتم التعليم فيها باللغات المحلية في كليات التاريخ والثقافة واللغات والآداب وما يماثلها.

10 - توزيع الثروات السورية على المناطق السورية بشكل عادل.

المصدر: hawarnews.com