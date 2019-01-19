 
مباشر

أنقرة: 53 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية ويحق لهم التصويت

أخبار العالم العربي

أنقرة: 53 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية ويحق لهم التصويت
Reuters
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lccp

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن نحو 53 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية، مشيرة إلى أنه صار يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية القادمة.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "53 ألفا و99 سوريا حصلوا على الجنسية التركية، ويستطيعون التصويت بالانتخابات المحلية التركية في 31 مايو القادم".

يذكر أن تركيا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها بواقع 3.6 مليون شخص، وحسب الداخلية التركية، فإن 144 ألف سوري يقيمون حاليا في مخيمات للاجئين على أراضي البلاد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.السبت العاشر.. السترات الصفراء تتحدى ماكرون