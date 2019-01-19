صورة لابن سلمان بـ"تحدي العشر سنوات" تشعل مواقع التواصل

أشعلت صورة نشرتها فنانة سعودية، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار #تحدي العشر سنوات، والذي يتضمن نشر صورتين الفارق بينهما 10 أعوام.

ونشرت الفنانة السعودية نصرة الحربي على حسابها في موقع "تويتر"، صورتين الأولى التقطت عام 2009 والثانية التقطت في 2019، وكتبت عليهما، "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد قدوتنا".

جدير الذكر أن تحدي العشر سنوات انتشر على نطاق واسع، ويقوم فيه المستخدم بنشر صورة حديثة التقطها مؤخرا وأخرى قبل عشر سنوات، وسط تفاعل كبير حمل وسم #‎10yearchallenge الذي سجل مستويات وصول غير مسبوقة.

المصدر: "إنستغرام"