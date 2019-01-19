 
مباشر

"قسد" تعتقل أمريكيين اثنين من "داعش"

أخبار العالم العربي

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcbr

ذكرت وسائل إعلام أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اعتقلت اثنين من عناصر تنظيم "داعش" في ريف دير الزور يحملان الجنسية الأمريكية.

إقرأ المزيد
(صورة أرشيفية)
"قسد": تنظيم "داعش" يعيش لحظاته الأخيرة

وجاء في بيان بتاريخ الـ6 من يناير الحالي نشرته وسائل الإعلام يوم الجمعة أن "تحالف سوريا الديمقراطية، المدعوم من الولايات المتحدة والذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، اعتقل اثنين يحملان الجنسية الأمريكية خلال عمليات ضد التنظيم في محافظة دير الزور، وأنه جرى أيضا اعتقال اثنين من باكستان، وإيرلندي واحد".

وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية بتصعيد الهجمات على بقايا التنظيم الإرهابي والخلايا التابعة له، وذلك بعد هجوم انتحاري لداعش في مدينة منبج شمال سوريا تسبب بمقتل أربعة أمريكيين ومقاتلين محليين ومدنيين.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محلل سعودي: القرآن لم يذكر الفلسطينيين بل بني إسرائيل