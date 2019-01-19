"قسد" تعتقل أمريكيين اثنين من "داعش"

ذكرت وسائل إعلام أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اعتقلت اثنين من عناصر تنظيم "داعش" في ريف دير الزور يحملان الجنسية الأمريكية.

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وجاء في بيان بتاريخ الـ6 من يناير الحالي نشرته وسائل الإعلام يوم الجمعة أن "تحالف سوريا الديمقراطية، المدعوم من الولايات المتحدة والذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، اعتقل اثنين يحملان الجنسية الأمريكية خلال عمليات ضد التنظيم في محافظة دير الزور، وأنه جرى أيضا اعتقال اثنين من باكستان، وإيرلندي واحد".

وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية بتصعيد الهجمات على بقايا التنظيم الإرهابي والخلايا التابعة له، وذلك بعد هجوم انتحاري لداعش في مدينة منبج شمال سوريا تسبب بمقتل أربعة أمريكيين ومقاتلين محليين ومدنيين.

المصدر: وكالات