تركيا تذكر الولايات المتحدة بنكثها بالوعود حول منبج السورية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الولايات المتحدة لم تف بوعودها في إطار تنفيذ خارطة الطريق في منبج السورية، التي تنص على انسحاب الوحدات الكردية من هذه المنطقة.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع التركية، فقد جاء ذلك خلال محادثات مع عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام في أنقرة، تمت خلالها، مناقشة آخر الأحداث في سوريا والتعاون بين تركيا والولايات المتحدة.

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وذكر البيان: "وفي هذا الصدد ، قال الوزير أكار إن الولايات المتحدة لم تلتزم بوعدها في منبج. وأشار أيضا إلى أن قوات حماية الشعب و حزب العمال الكردستاني هيكلية واحدة، وتركيا تقاتل ضد منظمات حزب العمال الكردستاني الإرهابية.. قوات حماية الشعب وداعش ومنظمة فتح الله غولن الإرهابية.. كما أشار الوزير إلى أن تركيا لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية".

ووفقا لأكار، فإنه في حال عملت الدولتان معا، فمن الممكن حل هذه القضايا.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عضو الكونغرس الأمريكي، وناقشا قرار الولايات المتحدة بسحب القوات من سوريا، وكذلك التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفقا لقناة "سي إن إن تورك"

المصدر: تاس