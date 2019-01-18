الدفاع الروسية تبحث عودة اللاجئين السوريين مع مستشار الحريري

بحث نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين عودة اللاجئين السوريين مع جورج شعبان مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أنه جرى خلال اللقاء "بحث مسائل الأمن في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عملية عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم في الجمهورية العربية السورية".

وتطرقت المباحثات أيضا إلى حالة وآفاق تطوير التعاون العسكري والعسكري – التقني الثنائي بين البلدين.

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وأضاف البيان أن الجانبين أكدا خلال اللقاء استعدادهما لمواصلة التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية واللبنانية.

وجدير بالذكر أنه سبق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بحث موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم مع كل من وزيري الخارجية اللبناني جبران باسيل والأردني أيمن الصفدي في مكالمتين هاتفيتين يوم 15 يناير الجاري.

المصدر: RT