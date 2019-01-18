وسائل إعلام: قتلى في انفجار يستهدف مكتبا لـ"جبهة النصرة" في إدلب

أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار بجانب مكتب "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام) قرب دوار المطلق في الجهة الجنوبية من مدينة إدلب، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن التفجير ضرب موقعا قرب دوار المطلق أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 11 شخصا بينهم 7 عناصر مسلحة على الأقل، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما إذا كان الأربعة المتبقون مدنيين أم من المقاتلين.

وقال إنه لم يعرف حتى اللحظة ما إذا كان الانفجار ناجما عن عربة مفخخة أو مستودع.

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ومن جانبه، ذكر موقع وكالة "سمارت نيوز" أن الانفجار وقع عند حاجز تابع لـ"تحرير الشام" على طريق إدلب – أريحا ما أدى إلى مقتل 12 شخصا كحصيلة أولية.

ونقل الموقع عن ناشطين قولهم إن عدة انفجارات متعاقبة وقعت في المكان ذاته بعد التفجير الأول، ما يشير إلى إمكانية استهداف التفجير مستودعا للذخيرة تابعا للهيئة، فيما تضاربت الأنباء حول سبب الانفجار حيث أفادت وسائل إعلام "الهيئة" بأنه ناجم عن سيارة مفخخة، بينما قال ناشطون إنه يمكن أن يكون نتيجة قصف جوي للتحالف الدولي.

المصدر: وكالات