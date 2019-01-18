بالصور.. تجدد التظاهرات في البصرة واعتداءات على الشرطة
RT
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تجددت مساء اليوم الجمعة في محافظة البصرة جنوب العراق التظاهرات المنددة بـ"الفساد" و"سوء" الخدمات، فيما أحرق متظاهرون مقرا للشرطة المحلية.
وقال مصدر لـ RT إن "العشرات من المتظاهرين احتشدوا بالقرب من مبنى محافظة البصرة للتنديد بسوء الخدمات"، مبينا أن "الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين ونشبت مشادات بين الطرفين".
وأضاف أن "المتظاهرين أحرقوا مقرا (كرفان) تابعا للشرطة في إحدى تقاطعات المحافظة، فيما شبت النيران في المنطقة الفاصلة بين المتظاهرين والشرطة".
المصدر: RT
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