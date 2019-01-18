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الفتاة السعودية رهف تتصدر قوائم البحث بكافة اللغات

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الفتاة السعودية رهف تتصدر قوائم البحث بكافة اللغات
twitter.com/rahaf84427714
رهف
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تصدرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، قوائم البحث على محرك جوجل باللغتين العربية والإنجليزية بعد لجوئها إلى كندا.

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وأصبح اسم الفتاة السعودية متداولا في كافة المواقع العربية والإنجليزية، مما جعلها الأكثر رواجا بين قوائم البحث، وأيضا على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

والملفت للانتباه أن السيرة الذاتية للفتاة السعودية ظهرت كاملة، على موقع ويكيبيديا التابع لمؤشر البحث غوغل، حيث ظهرت سيرتها الذاتية باللغات المختلفة وفي مقدمتها العربية والإنجليزية والروسية والفرنسية والفارسية والهندية والهولندية.

واشتهرت الفتاة السعودية رهف القنون، بعد فرارها إلى كندا وحصولها على اللجوء بعدما قالت إنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من عائلتها، الأمر الذي دفعها للهروب إلى تايلاند، في حين نفت العائلة ذلك. ومنحها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حق اللجوء، وتم استقبالها في المطار بحفاوة وتقديم امتيازات وتسهيلات مشجعة.

المصدر: RT

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