الكويت.. ظاهرة الأقنعة تغزو البلاد والداخلية تتحرك (فيديو)
اجتاحت ظاهرة مرعبة الشوارع الكويتية، على خلفية ارتداء الأقنعة في أفلام الرعب الشهيرة، حيث ظهر مواطنون في الأماكن العامة في الكويت، خاصة من الشباب الذكور وقد غطوا وجوههم بأقنعة.
«القبس» | #الداخلية تُلقي القبض على أحد مشاهير «السوشيال ميديا» على خلفية ظاهرة ارتداء «أقنعة» مريبة في شوارع البلاد..#القناعpic.twitter.com/ktUOlRYLq4— كويتنا | kuwaitna🇰🇼 (@kuwaitnanews) 18 января 2019 г.
وتعددت أشكال الأقنعة، ولكن للقناع الأبيض النصيب الأكبر في الظهور على الملأ.
ووصفت الصحافة الكويتية المنظر بغير المألوف، فيما تصدرت هذه الظاهرة "تويتر" تحت هاشتاغ "القناع".
عادي عندكم؟😂😂😂 #القناعpic.twitter.com/QFnfJOaFrb— danah bassam (@dbalawadhi) 17 января 2019 г.
وتناول البعض الظاهرة بشيء من السخرية، ودعوا الفتيات لاعتمادها كموضة كي لا يضعن مساحيق التجميل، إلا أن كثيرين رفضوا هذه الممارسات.
And that’s normal now ? 🤷♀️ #القناعpic.twitter.com/ojciMwdYjB— Shay (@ShahadSimple) 18 января 2019 г.
ودفعت هذه الظاهرة الداخلية الكويتية للتحرك، حيث ألقت القبض على أحد مشاهير "السوشيال ميديا" على خلفية ظاهرة ارتداء الأقنعة المريبة.
المصدر: قبس + تويتر